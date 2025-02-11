Tuğçe Çelik'in Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Spor

Tuğçe Çelik'in Olimpiyat Hedefi

Para badminton sporcusu Tuğçe Çelik, Los Angeles 2028'de Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

11.02.2025 11:53
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Para badminton SL4 kategorisinde yarışan 18 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Çelik, ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edip başarılı olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıldır badminton sporuyla ilgilenen Tuğçe Çelik, 2018'den itibaren kadınlar kategorisinde her yıl Türkiye şampiyonu oldu.

Hollanda'da 2023 Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan genç milli sporcu, geçen yıl Uluslararası Bahreyn Para Badminton Turnuvası'nda da gümüş madalya elde etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 Şubat'ta sona eren Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda ise tek kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tuğçe Çelik, AA muhabirine, Los Angeles 2028 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Dünyada bu alandaki en genç paralimpik sporculardan olduğuna işaret eden Tuğçe, "İlk hedefim 2025'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, daha sonra 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları'nda şampiyon olmak. En büyük hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi derece ile temsil etmek." dedi.

Şampiyonalara yoğun tempoyla hazırlandığını dile getiren Tuğçe, "Bunun için haftada 6 gün çift antrenman yapıyorum. Sabah antrenmana gidiyorum, okuldan çıkıyorum, tekrar antrenmana gidiyorum. Çalışmalarımda en büyük desteği antrenörümden ve ailemden görüyorum." ifadesini kullandı.

Antrenör Ayhan Baydil: "Yaşının genç olmasından ötürü beklentimiz çok fazla"

Para Badminton Milli Takım Antrenörü Ayhan Baydil ise Tuğçe Çelik'in olimpiyat derecesi alması için özel çalışma programı uyguladıklarını belirtti.

Tuğçe'nin, kategorisinde dünyadaki en genç sporculardan biri olduğunu vurgulayan Baydil, şunları kaydetti:

"Yaşının genç olmasından ötürü beklentimiz çok fazla. Yakın hedef olarak, 2025 yılında İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. 2026'da Gençlik Oyunları var, burada da inşallah derece bekliyoruz. En büyük ve uzak hedefimiz, 2028 yılında yapılacak olimpiyatlar. Öncelikle oraya katılım sağlamak, daha sonra madalyayla dönmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğçe Çelik'in Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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