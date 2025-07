TÜGVA 15 Temmuz şehitleri anısına İzmir\'de futbol turnuvası düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla futbol turnuvası gerçekleştirildi.

TÜGVA organizasyonunda İzmir Atatürk Spor Kompleksi'nde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. Turnuvanın kapanışında, tüm sporculara madalya verildi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, gazetecilere, Türk gençlerinin her zaman bayrağının, vatanının ve devletinin yanında olduğunu belirterek, "Bugün gençlerin akıttığı her ter ve attığı her gol şehitlerimiz içindi. Gençlerimiz var olduğu sürece, Allah'ın izniyle devletimize, milletimize ve bayrağımıza hiçbir zaman zeval gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.