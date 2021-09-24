Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Miguel Crespo'nun Fenerbahçe kalitesinde bir futbolcu olmadığını savundu. Metin, Crespo'nun sakatlık olmadıkça şans bulamayacağını ifade etti.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları:

"Crespo oyuna giriyor, bazen oyuncular yeni geldiğinde zaman tanımak lazımdır kalitesini belli etmesi için. Alış, veriş oyuncuyu hemen belli eder, Crespo bu kalitenin, bu seviyenin oyuncusu değil. Muhtemelen de bundan sonra, tamamlanmış bir kadroyla da çok fazla dakika alacağı düşüncesinde değilim.

"BU SİSTEME UYUM SAĞLAYAMAZLAR"

Bence çok ısrar ediyor Pereira. 3'lüye demiyorum, 3'lü oynarsın ama öndeki opsiyonları değiştirebilirsin, dizilimler değişebilir, giren çıkanlardan sonra seçenekleri değiştirebilirsin. Bu da kazanırken farklı bir oyun oynamaya iter. Rossi ve Berisha'nın sisteme de çok faydalı olacağı fikrinde değilim."