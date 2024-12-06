TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazır

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve çabukluk çalıştı.
İdmanı, kulüp başkanı Ömer Korkmaz ve yöneticiler de izledi.
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