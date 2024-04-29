TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı teknik direktör oldu - Son Dakika
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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı teknik direktör oldu

TÜMOSAN Konyaspor\'da Ali Çamdalı teknik direktör oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı'yı getirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ali Çamdalı'nın sportif direktör olarak yeni görevine başladığı belirtildi. Önceki teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayıran kulüp, Ali Çamdalı'ya başarılar diledi.

29.04.2024 23:55
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine, kulübün sportif direktörü Ali Çamdalı getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre sportif direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu. Ali Çamdalı'ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

TÜMOSAN Konyaspor, kötü sonuçların ardından teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı teknik direktör oldu - Son Dakika

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