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TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. N'jie'nin golüyle öne geçen Sivasspor, ilk yarıyı önde kapattı.

TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor\'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
11.12.2023 - 21:05,
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, N'jie, Rodrigues

Gol: Dk. 15 N'jie (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: 45+1 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada N'jie'nin ceza sahasına girerken attığı sert şutta, kaleci Bernardoni gole izin vermedi.

15. dakikada Sivasspor öne geçti. Saiz'in ortasında ceza sahasında topla buluşan N'jie'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

25. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan Konyaspor ve Sivassporlu futbolcular, "Filistin Halkının Yanında Zulmün Karşısındayız" yazılı pankart ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl dönümü'ne dikkat çekmek amacıyla "semazen" kıyafeti giydirilmiş çocuklarla sahaya çıktı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 1-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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