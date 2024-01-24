TÜMOSAN Konyaspor, Filip Damjanovic ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Filip Damjanovic ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak ülkesinin Vozdovac takımında forma giyen Sırp futbolcu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve başkan yardımcısı Mehmet Eryılmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Damjanovic, yeşil-beyazlı ekipte 33 numaralı formayı giyecek.