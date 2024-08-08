TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, yeni transferlerle tamamen yeni bir sayfa açtıklarını ve hazırlık maçlarından iyi sinyaller aldıklarını söyledi. Forvet oyuncusu Umut Nayir ise hedefinin gol krallığı olduğunu ifade etti.

08.08.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti.

Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Çamdalı, "1 Temmuz'da başlayan hazırlık dönemi, Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Kamplar zaman zaman yorucu geçiyor. Ancak bu hazırlık dönemi olmadan da sezona hazırlanamıyorsunuz. Bu süreci iyi değerlendirdik." diye konuştu.

Çamdalı, hazırlık sürecinde takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu, bugün itibarıyla 11. ve 12. transferleri gerçekleştiren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Yeni transferlerle, tamamen yeni bir sayfa açtıklarına değinen Çamdalı, şunları kaydetti:

"Adaptasyon süreci kolay değil. Ancak hazırlık maçlarıyla iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Güzel ve karakterli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum Umarım bunun meyvesini sezon içerisinde alırız. Kasımpaşa deplasmanında ilk maçımıza çıkacağız. İnşallah oradan istediğimizi alıp mutlu bir şekilde döner ve sonraki maça hazırlanırız."

Umut Nayir: "Umarım gol krallığı nasip olur"

Yeni transferlerden Umut Nayir ise yoğun bir kamp sürecinden geçtikten sonra Konyaspor'a dahil olduğunu, alışma sıkıntısı çekmeden iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi.

Forvet oyuncularından beklentinin yüksek olduğunu anlatan Nayir, "Burada benim veya diğer arkadaşlarımın iyi olması kulüp için önemli. Amacımız birbirimizi iterek takıma fayda vermek. Umarım hazırlıklarımızın karşılığını cumartesi günü Kasımpaşa maçında alırız." dedi.

Nayir, hedefinin kişisel rekorlarını geliştirmek olduğunu aktardı.

Ligde attığı 18 golü geçmek istediğini dile getiren Nayir, "Hiçbir zaman hedefi düşük tutan biri değilim. Umarım gol krallığı nasip olur. Yeniden milli takım formasıyla, Konyaspor camiasından giden biri olarak gurur yaşarım." şeklinde konuştu.

Antrenman

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA

Kasımpaşa, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement