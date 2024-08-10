TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup etti

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, yeni bir takım kurulduğunu ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

10.08.2024 22:32
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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, yeni bir takım kurulduğunu zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Daha çok savunma üzerinde başlamıştık çalışmalara. Rakibe top vermeden oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda bunu yaptık." dedi.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda pozisyonlar ürettiğini ve gol bulduğunu dile getiren Albayrak, "Bu da istemediğimiz sonuçlara sevk etti bizi. Savunmada da hücumda da geliştirmemiz gereken noktalar var. 12 yeni oyuncunun katılması, yeniden bir oluşum kurmak, zaman alacak. Eksiklerimizi biliyoruz. Nokta transferler yapmaya çalıştık. İkinci yarıda geriye düşünce oyuncu değişikliğiyle farklı bir şey düşündük ve sonucunu aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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