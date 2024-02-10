TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışma ile hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Teenage Hadebe ise takım ile ilk antrenmanına çıktı.

10.02.2024 20:35
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Öte yandan yeni transfer Teenage Hadebe, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA

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