TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Konyaspor'un golünü Prip attı.

11.02.2024 17:25
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ethemi, Cikalleshi

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Pedrinho, Tolga Ciğerci, Ali Kaan Güneren, Cephas, Morutan, Sowe

Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Damjanovic (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.

38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.

45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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