TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü\'nü 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçta Prip'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

11.02.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 84 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Prip (Dk. 74 Moreno), Cicaldau (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Pedrinho, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Flips), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Chatzigiovanis), Cephas (Dk. 89 Bajic), Morutan (Dk. 46 Saponara), Sowe

Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Damjanovic, Dk. 54 Soner Dikmen, 90+6 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), 90+6 Flips (MKE Ankaragücü)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Konya, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement