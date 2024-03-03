TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti

Stat: Pendik
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba (Dk. 61 Erencan Yardımcı), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 72 Gökcan Kaya), Thiam (Dk. 83 Eze), Halil Akbunar (Dk. 61 Diaby), Umut Nayir
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 76 Ahmet Oğuz), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip (Dk. 63 Ethemi), Soner Dikmen (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Oğulcan Ülgün (Dk. 86 Yunus Mallı), Ndao, Cikalleshi (Dk. 63 Sambou)
Goller: Dk. 12 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 73 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 53 Slowik, Dk. 58 Hadebe, Dk. 65 Sambou, Dk. 90+6 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 55 Rassoul, Dk. 58 Midtsjö, Dk. 60 Sequeira, Dk. 90+1 Diaby, Dk. 90+6 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
56. dakikada Guilherme'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hadebe topu altıpas çizgisi önüne indirerek vurdu. Soner Dikmen, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
68. dakikada Konyaspor savunasından seken topu önünde bulan Thiam, sağ kanattan orta açtı. Erencan, altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Hadebe'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Ethemi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştui: 0-2.
85. dakikada Diaby'nin ortasında Umut Nayir, topu göğsüyle penaltı noktasında bulunan Erencan'a indirdi. Erencan'ın şutunda top, auta gitti.
Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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