TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Her maç final - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Her maç final

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Her maç final

TÜMOSAN Konyaspor'un MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Fahrudin Ömerovic, futbolcularını tebrik ederek her maçın final olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın gösterdiği istek ve mücadelenin galibiyeti getirdiğini belirtti ve bundan sonraki maçların da aynı öneme sahip olduğunu vurguladı.

11.02.2024 19:45
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.

Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularını gösterdikleri çaba ve oyundan dolayı tebrik etti.

Maçın ilk dakikasından itibaren gösterdikleri istek, arzu ve mücadelenin galibiyeti getirdiğini aktaran Ömerovic, şöyle konuştu:

"Bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim. Bugünkü maç bir bütünleşme maçı. Hem seyirci hem de takım arasındaki olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final. Bugün kazandık, ihtiyacımız vardı. Kupada zaten iki maç kazandık. Bugün ilk lig galibiyetini aldık. Sonuçta baktığımız zaman gidişatımız iyi. Her puan bizim için önemli. Bundan sonraki bütün maçlar final maçı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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