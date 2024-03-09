TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Skoru koruyamadık - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Skoru koruyamadık

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Skoru koruyamadık

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Yukatel Adana Demirspor ile oynadıkları maçta iki defa öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını belirtti. Ömerovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, iç sahada kaybettikleri 2 puanın kendileri için önemli olduğunu ve her maçın final maçı olduğunu vurguladı.

09.03.2024 19:09
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettikleri Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, iki defa öne geçtikleri maçta skoru koruyamadıklarını belirtti.

Ömerovic, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye stadında düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Maçın tam düşündükleri gibi olduğunu ifade eden Ömerovic, "Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok hızlı ve teknik oyunculara sahip. İlk 15 dakika biraz problem yaşadık. Özellikle geçiş oyunlarında Adana Demirspor bizden daha hızlı davrandı. Bunlara rağmen iki defa öne geçtik ancak skoru koruyamadık." diye konuştu

Ömerovic, maç 1-0 seyrederken yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı.

İç sahada kaybettikleri 2 puanın kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Ömerovic, "Son 5 maçta 10 puan topladık. Onun için çok fazla panik yapmamamız gerekiyor. Her maç bizim için final maçı. Futbolcularımı tebrik ediyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Biz 3. golü bulsaydık maçı büyük ihtimalle kazanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: Skoru koruyamadık - Son Dakika

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