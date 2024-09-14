Tuna Böncü, Bowling ile Yurtdışında Burs Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tuna Böncü, Bowling ile Yurtdışında Burs Kazandı

Tuna Böncü, Bowling ile Yurtdışında Burs Kazandı

Tuna Böncü, bowlingdeki başarılarıyla Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazanarak eğitim hayatına yurt dışında devam edecek.

14.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun milli sporcularından Tuna Böncü, bowlingde gösterdiği başarılı performansla ABD'deki Indiana Tech Üniversitesi'nden burs kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bowlinge 10 yaşında başlayan Tuna, hem genç hem de A Milli Takım kadrosuna seçilmeyi başardı.

San Marino'da düzenlenen Akdeniz Bowling Şampiyonası'nda takımıyla gümüş madalya kazanan Tuna, Finlandiya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise bireyselde çeyrek finale yükselerek Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi. Tuna, burslu olarak eğitim hayatına yurt dışında devam etme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna Böncü, "Indiana Tech Üniversitesi'ne bowling başarılarım sayesinde burslu olarak seçilmek, benim için hem büyük bir onur hem de uzun yıllar süren çalışmalarımın karşılığını aldığım bir dönüm noktası oldu. Bu başarı, yalnızca kişisel bir kazanım değil, aynı zamanda Türkiye'de bowling sporunun gelişimi adına da önemli bir adım. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun bana sunduğu imkanlar, bu süreçteki en büyük destekçilerimden biri oldu. Federasyonumuzun düzenlediği kamplar, turnuvalar ve sürekli teşvikleri olmasaydı, bu noktaya gelmem belki de mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

Tuna, genç bowling sporcularına ise "Asla pes etmesinler, her zaman daha iyisini başarmak için çaba sarf etsinler. Disiplin, özveri ve sabırla yapılan her antrenman, uzun vadede karşılığını veriyor. Bu sporda başarılı olmanın yolu, sadece fiziksel becerilerden değil, aynı zamanda mental güçten ve azimden geçiyor." tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Akdeniz, Indiana, Türkiye, Eğitim, Gümüş, Spor, Burs, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuna Böncü, Bowling ile Yurtdışında Burs Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:22:00. #1.13#
SON DAKİKA: Tuna Böncü, Bowling ile Yurtdışında Burs Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement