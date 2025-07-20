Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son günündeki Eliminator (XCE) yarışlarına 45 erkek ve 16 kadın sporcu katıldı.

Yaklaşık 1 kilometrelik parkurda yapılan eleme turlarının ardından "erkekler" ve "kadınlar" kategorisindeki final yarışlarıyla şampiyona sona erdi.

Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sırasında bisikletten düşen bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale etti, bir sporcu hastaneye kaldırıldı.

Yarışlar sonunda erkeklerde Brisaspor Kulübünden Emre Yavuz birinci, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Furkan Akçam ikinci, Brisaspor Kulübünden Burak Baser üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde Brisaspor Kulübünden Azize Bekar birinciliği, takım arkadaşı Emine Irmak Sezer ikinciliği, Büyükçekmece Belediyespor Kulübünden Ekin Ereke üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Nevzat Kral ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Orhan Bayraktar verdi.