Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da Başlıyor

18-19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start alacak. 6 farklı kategoride 200 sporcunun spor tutkunlarının önünde ortaya koyacağı nefes kesen mücadele Türkiye'nin en iyi bisikletçilerini belirleyecek. 3 gün boyunca devam edecek şampiyonaya tüm Sakaryalılar davet edildi.

Bisiklet alanında düzenlediği dev organizasyonlarla adını tüm dünyaya duyuran Sakarya, 3 gün sürecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Elit Erkek, Elit Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın olmak üzere 6 farklı kategoride 200 profesyonel sporcunun pedal çevireceği şampiyonada, Türkiye'nin en iyi bisikletçileri belli olacak. Üç gün sürecek şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar ve ödül törenleri spor severlerle buluşacak. 18 Temmuz Cuma ile 20 Temmuz Pazar günü arasında 3 gün boyunca devam edecek şampiyona için tüm Sakaryalılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne davet edildi. - SAKARYA