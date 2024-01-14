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Tunus'ta Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başardı - Son Dakika
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Tunus'ta Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başardı

Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'de mücadele eden Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Erbil, çeşitli rakipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi ve finalde İspanyol rakibine yenilerek ikinci oldu.

Tunus\'ta Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başardı
14.01.2024 - 23:04,
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Tunus'ta 12 Ocak'tan bu yana devam eden Kılıç Grand Prix'de bugün eskrimci Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kılıç Grand Prix'de mücadele eden Nisanur Erbil, tablo-64'te Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, t-32'de Güney Koreli Soyeon Yun'u 15-10, t-16'da ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve çeyrek finalde Japon Misaki Emura'yı 15-14 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finali de Güney Koreli Sebin Choi karşısında 15-14'lük galibiyetle tamamlayan Erbil, finalde İspanyol Lucia Martin-Portogues ile eşleşti. Final karşılaşmasında 15-5 yenilen Erbil organizasyonu ikinci sırada, gümüş madalya ile noktaladı.

Organizasyonda bugün piste çıkan Enver Yıldırım 22., Deniz Selin Ünlüdağ ise mücadelesini 60. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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