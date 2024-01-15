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Tunus'ta Türk eskrimci Nisanur Erbil, Kılıç Grand Prix'de gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Tunus'ta Türk eskrimci Nisanur Erbil, Kılıç Grand Prix'de gümüş madalya kazandı

Tunus'ta düzenlenen Kılıç Grand Prix'de Türk eskrimci Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Erbil, çeşitli rakipleri mağlup ederek yarı finale yükseldi ve finalde İspanyol rakibine yenilerek ikinci oldu.

Tunus\'ta Türk eskrimci Nisanur Erbil, Kılıç Grand Prix\'de gümüş madalya kazandı
15.01.2024 - 10:11,
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Tunus'ta 12 Ocak'tan bu yana devam eden Kılıç Grand Prix'de Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erbil, Kılıç Grand Prix Tablo-64'te Fransız Caroline Queroli'yi 15-8, tablo-32'de Güney Koreli Soyeon Yun'u 15-10, tablo-16'da ABD'li Maia Chamberlain'i 15-13 ve çeyrek finalde Japon Misaki Emura'yı 15-14 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finali de Güney Koreli Sebin Choi karşısında 15-14'lük galibiyetle tamamlayan Erbil, finalde İspanyol Lucia Martin-Portogues ile eşleşti. Final karşılaşmasında 15-5 yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tunus'ta Türk eskrimci Nisanur Erbil, Kılıç Grand Prix'de gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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