TURBELDAK Spil Dağı\'nda Yürüyüş Etkinliği Gerçekleştirdi

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) bu haftaki yürüyüş parkurunu Spil Dağı'nda tamamladı.

TURBELDAK bu haftaki yürüyüş etkinliğini Spil Dağı'nda gerçekleştirdi. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde yapılan yürüyüş, sabahın ilk ışıklarında başladı. Spil Dağı'nın zirvesinden yansıyan sıcak güneşle birlikte, çam ağaçlarının yeşilliği ve sararmış meşe yapraklarıyla doğanın büyüleyici güzelliklerini sergiledi. Eşsiz manzarada devam eden yürüyüş At Alanı Mevkiinden devam etti. Orman alanları, doğal patikalar ve tertemiz havasıyla katılımcıları adeta mest eden parkurda, doğaseverler hem spor yapıp hem de doğanın güzelliklerini resmederek etkinliği sorunsuzca bitirdi.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK'ın bu haftaki rotası Spil Dağı oldu. Yorucu ama bir o kadar güzel bir yürüyüş yaptık. Doğanın sunduğu muhteşem güzelliklerin eşliğinde katılımcılarımız oldukça enerjik ve keyifliydi. Yürüyüşümüze katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MANİSA