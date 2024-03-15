Turgut Aslan Yaraman İtalya'da altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, altın madalya aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine şehrinde bağlı Lignano Sabbiadoro kasabasındaki organizasyonun ikinci gününde Turgut Aslan, genç erkekler 50 metre serbestte mücadele etti.
Milli sporcu, 28.75'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Para Yüzme Dünya Serisi, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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