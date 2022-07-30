Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor

30.07.2022 15:52
Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'nda çalışmaların son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'nda çalışmaların son durumuyla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Akın, "Turgutlu'muza yakışacak bu stadyumun yapımının ivedi bir şekilde tamamlanarak hizmete sunulması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Hafta sonunda kentin pek çok yerinde yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Çetin Akın, Turgutlu Stadyumu'nda yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Yapımında sona yaklaşılan Turgutlu Stadyumu'na giden Başkan Akın ayrıca Turgutlu Stadyumu'nun çevresinde gerçekleştirilen parke döşeme çalışmalarını da takip ederek ekiplerle birlikte parke taşı döşemesi de yaptı.

Turgutlu Stadyumu'nun tamamlanması için verilen 4 aylık süre içerisinde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Başkan Çetin Akın, "Taraftarlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yapımının tamamlanmasını merakla beklediği Turgutlu Stadyumu'nun inşaatında sona yaklaşıyoruz. İnşaatın yeniden başladığı Turgutlu Stadyumu'nda verdiğimiz dört aylık süre içerisinde çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Turgutlu'muza yakışacak bu stadyumun yapımının ivedi bir şekilde tamamlanarak hizmete sunulması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
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Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip Başkan Akın'dan çalışmalara yakın takip Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı parkeye indi
Kaynak: İHA

Çetin Akın, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Stadyumunda sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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