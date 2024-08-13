Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Antrenmanlara Başladı

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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Erdal Kurç yönetiminde antrenmanlarına başladı.

Turgutlu'yu bu yıl da TVF Kadınlar 2. Ligi'nde temsil edecek olan Turgutlu Belediye Kadın Voleybol Takımı ilk idmanını Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda gerçekleştirdi. İlk idmanı Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık da ziyaret etti.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Sezonu yoğun bir antrenman programıyla açıyoruz. Birbiriyle uyumlu ve iddialı oyuncu grubumuz var. Sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum. Umarım sezon sonunda ligi hedeflediğimiz noktada bitiririz" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz ise, "Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Kadın Voleybol Takımımız oyuncuları ve teknik ekibine kolaylıklar diliyor, oyuncularımızın sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA