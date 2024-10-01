Turgutlu Belediyesi Kış Spor Okulları Başladı

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okullarıyla çocuklar sporla buluşmaya devam ediyor. Basketbol kayıtlarının devam ettiği Kış Spor Okullarında eğitimler ise başladı.

Çocukları sporla tanıştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Turgutlu Belediyesinin, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitim verdiği Kış Spor Okulları başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayan Kış Spor Okullarında voleybol kursuna kayıtlar tamamlandı, basketbol kurslarına kayıtlar devam ediyor. Voleybol ve basketbol kursları cumartesi ve pazar günleri gerçekleşiyor.

Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde devam ediyor. Vatandaşlar, kurslar ve kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Okul döneminde öğrencilerin zamanını verimli kullanması ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla açılan spor okullarımız, çocukların yeteneklerini sergilemelerine de fırsat tanıyor. Çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA