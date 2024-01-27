 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutlu Belediyesi Spor Okulu Öğrencilerine Karne Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu Belediyesi Spor Okulu Öğrencilerine Karne Hediyesi

Turgutlu Belediyesi bünyesinde açılan basketbol ve voleybol kurslarında eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi. Spor okulu öğrencileri, hayvanları tanıma fırsatı bulurken, güzel bir gün geçirdiler. Geziye katılan öğrenciler, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiler.

Turgutlu Belediyesi Spor Okulu Öğrencilerine Karne Hediyesi
27.01.2024 - 19:00,
Abone Ol

Turgutlu Belediyesi bünyesinde açılan basketbol ve voleybol kurslarında eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor okullarında eğitim gören öğrencilere karne hediyesi Turgutlu Belediyesinden geldi. Spor okulu öğrencileri için İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesine gezi düzenlendi. Öğrenciler, şehir hayatında göremeyecekleri hayvanları tanıma fırsatı bulurken, park içerisinde bulunan alanlarda da gönüllerince eğlendiler. İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezme imkanı bulan 150 öğrenci güzel bir gün geçirdiler.

Spor okulu öğrencilerinden Başkan Akın'a teşekkür

İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne düzenlenen gezide heyecanlı ve unutulmaz bir gün geçiren öğrenciler, karne hediyesi için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkürlerini ilettiler.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Spor okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize keyifli bir gün geçirmeleri için bu geziyi düzenledik. Bu vesile ile karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı ve mutlu bir tatil diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Sasalı, Spor, Çevre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesi Spor Okulu Öğrencilerine Karne Hediyesi - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:49:18. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Spor Okulu Öğrencilerine Karne Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement