Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları 1 Temmuz itibariyle başladı. Yoğun ilginin olduğu kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okullarında dersler başladı. Yüzme, basketbol ve voleybol kursunun yer aldığı spor okullarında çocuklar, eğlenceli bir yaz dönemi geçirirken aynı zamanda profesyonel spor hayatına adım atma fırsatına sahip oluyor. Pilates kursuyla ise kadınların sağlıklı bir yaşama kapı aralamalarına imkan sağlanıyor. Yaz Spor Okullarında basketbol, yüzme ve pilates kurslarına kayıtlar devam ediyor. Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katında yapılan kayıtlar hakkında detaylı bilgiye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü telefonundan ulaşılabileceği belirtildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Çocuklarımızın yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları başladı. Çocuklarımızı ve gençlerimizi fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan gelişimlerini desteklemek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Voleybol kursumuzda kontenjanlar dolduğu için ne yazık ki kayıt alamıyoruz. Basketbol, yüzme ve kadınlara özel pilates kurslarımıza kayıtlar devam ediyor" şeklinde konuştu. - MANİSA