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Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek

16.02.2022 15:39
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek

Turgutlu Belediyesi tarafından amatör futbol kulüplerine 2022 yılı içerisinde toplamda 255 bin TL nakdi yardımda bulunulacağı öğrenilirken, Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, kentte faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi tarafından amatör futbol kulüplerine 2022 yılı içerisinde toplamda 255 bin TL nakdi yardımda bulunulacağı öğrenilirken, Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, kentte faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Akın, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu'da amatör liglerde mücadele eden takımların temsilcileri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çepniderespor; Birinci ve İkinci Amatör Kümelerinde oynayan Selvilitepespor, Avşar Bilgi Gençlik, Çıkrıkçıspor, Gençlikgücü Spor, Kasabaspor, Esnaf Spor, Alemspor, Urganlı Gediz Spor, Urganlıspor temsilcileri ziyaretleri sırasında desteklerinden dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti. Görüşmeye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül de katıldı.

Amatör futbol kulüplerine maddi destek

Turgutlu Belediyesi tarafından amatör futbol kulüplerine 2022 yılı içerisinde toplamda 255 bin TL nakdi yardımda bulunulacak. Spor ve sporculara her zaman destek olunacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda faaliyetlerini sürdüren amatör futbol kulüplerimizin temsilcilerini belediyemizde misafir ettik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek

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Türk Lirası, Çetin Akın, Turgutlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek - Son Dakika
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