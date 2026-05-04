Turgutlu Belediyespor'dan nefes kesen geri dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu Belediyespor'dan nefes kesen geri dönüş

Turgutlu Belediyespor\'dan nefes kesen geri dönüş
04.05.2026 12:33  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKBL Play-Off yarı final ilk maçında Turgutlu Belediyespor, taraftarının müthiş desteğiyle son anlarda bulduğu sayılarla Fenerbahçe Gelişim'i 64-63 mağlup ederek seriye avantajlı başladı.

TKBL Play-Off yarı final ilk maçında Turgutlu Belediyespor, taraftarının müthiş desteğiyle son anlarda bulduğu sayılarla Fenerbahçe Gelişim'i 64-63 mağlup ederek seriye avantajlı başladı.

MANİSA (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off Yarı Final Serisi ilk maçında Turgutlu Belediyespor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Gelişim'i son saniyelerde bulduğu basketlerle 64-63 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Gelişim, ilk periyodu 16-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 36-32 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe Gelişim, skoru 51-44'e taşıdı.

Son çeyrekte ise sahneye çıkan Turgutlu Belediyespor, savunmadaki sertliğini artırıp hücumda kritik sayılar buldu. Taraftarının da büyük desteğini arkasına alan kırmızı siyahlılar, nefes kesen son dakikalarda hata yapmayarak parkeden 64-63 galibiyetle ayrıldı.

Turgutlu temsilcisinde Ronahi Zilan Kıran 19 sayı, Sümeyya Özcan 15 sayı, 7 ribaund, Mikayla Cowling ise 10 sayı, 10 ribaund, 4 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tribünler maça damga vurdu

Karşılaşmada 2 bini aşkın taraftar tribünleri doldurarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Maç boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar, özellikle son periyotta oluşturdukları enerjiyle geri dönüşte büyük pay sahibi oldu.

Rövanş İstanbul'da

Serinin ikinci maçı 5 Mayıs Salı günü İstanbul'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride Turgutlu Belediyespor, avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Taraftarımızın enerjisini sahada hissettik. Bu galibiyet bizim için çok değerli" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, "Bu takım Manisa'nın gururu. Tribünlerde büyük bir aile atmosferi vardı. Finale giden yolda önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor'dan nefes kesen geri dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

11:55
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:49:10. #7.13#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyespor'dan nefes kesen geri dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.