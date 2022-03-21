Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı

21.03.2022 15:34
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı

Tarihinde ilk kez TKBL'de mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Play-off'u garantiledi.

Tarihinde ilk kez TKBL'de mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Play-off'u garantiledi. Cumartesi günü Tarsus deplasmanından galibiyet ile dönen Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı pazar günü oynanan Rize- Karşıyaka maçında Karşıyaka'nın mağlup olmasıyla play off'u garantiledi.

Turgutlu'yu ve Manisa'yı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde başarıyla temsil eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun bitimine 4 hafta kala Play-off'u garantileyerek önemli bir başarı hikayesi yazdı. Göstermiş olduğu performans ile Turgutlu kamuoyunda taktir kazanan Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Play-off turuna kalarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

"Tek Parolamız: Mücadele"

Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Takım olarak sistemli ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Geldiğim dönemden beri önceliğimiz her ne kadar ligde kalmaksa da biz kendimize Play-off hedefi koyduk ve Play-off'u garantiledik. Takımımızın başarısı için sahada emek veren stafftaki ekibimize, oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımız Çetin Akın'a, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ve tüm yönetim kadrosuna teşekkür ederiz. Onların bu desteği bizim mücadele gücümüzü fazlasıyla arttırıyor." derken, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise şunları söyledi: "Bu takımı güzel hayallerle oluşturduk. İnanılmaz bir başarıya imza attık. Kesin düşer gözüyle bakılan takım, sezon boyunca sahada büyük başarı göstererek lige damgasını vurdu. Liglerin başlamasına iki gün kala davet edildiğimiz ve ilk kez mücadele ettiğimiz Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde play off'lara kalarak tekrar edilmesi zor bir başarıya imza attık. Sabretmenin ve mücadeleyi her zaman sürdürmenin meyvelerini alıyoruz. Bunun için çok mutluyum ve gururluyum. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, Play-off yolunda başarılar diliyorum." - MANİSA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play off biletini aldı - Son Dakika


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