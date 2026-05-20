Turgutlu Belediyespor Süper Lig'e Yükseldi

20.05.2026 22:02
Turgutlu Belediyespor, play-off finalinde Kırklareli'yi yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Turgutlu Belediyespor, Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında rakibi Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri'ni 60-50 mağlup ederek Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 33-21 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci devrede de üstün oyununu sürdürerek parkeden 60-50 galip ayrıldı.

Seride durumu 3-2'ye getiren Turgutlu Belediyespor, gelecek sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Maçın ardından Turgutlu Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

Play-off şampiyonu Turgutlu Belediyespor'un kaptanı Yağmur Öztürk, kupayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Çağlar Ökten ve Hüseyin Beşok'un elinden aldı.

Oyuncular, törenin ardından şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
