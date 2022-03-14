Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda

14.03.2022 17:32
Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda

Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı, Manisa'da düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda rakibini mağlup ederek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı, Manisa'da düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda rakibini mağlup ederek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Manisa'da düzenlenen U18 Kızlar Bölge Şampiyonası'na katılan Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı, play off mücadelesinde İzmir Yükseliş Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Yeni Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı rakibini 69-63 yenerek Anadolu Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı.

Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı, nisan ayında düzenlenmesi planlanan Anadolu Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Spor alanında yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. U18 Kız Basketbol Takımımız Bölge Şampiyonası'ndaki play off mücadelesinde başarılı bir oyun ortaya koyarak rakibini güzel bir sonuçla mağlup etmeyi başardı. Elde ettiği bu galibiyetle Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan U18 Kız Basketbol Takımımız teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda
Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda
Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediyespor U18 Kız Basketbol Takımı Anadolu Şampiyonası'nda - Son Dakika


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