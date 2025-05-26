Turgutlu\'da Fenerbahçe Beko\'nun tarihi zaferi dev ekranda izlendi

EuroLeague Final Four Finali'nde Fenerbahçe Beko'nun Monaco karşısındaki zaferi, Turgutlu Belediyesinin kurduğu dev ekranda izlendi.

Turgutlu Belediyesi, EuroLeague Final Four Finali'nde Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan mücadeleyi dev ekranda yayınlayarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranda maçı izlemek üzere bir araya gelen Turgutlulular, sarı-lacivertli bayraklar ve tezahüratlarla, tarihi zafere ortak olmanın mutluluğunu yaşadı. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarları, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Rıza Kıran yalnız bırakmadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kurduğumuz dev ekranda Fenerbahçe Beko - Monaco maçını Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran hemşehrilerimizle birlikte izledi. Monaco'yu mağlup ederek Euroleague Şampiyonu olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Milli duygularımızı yaşatmaya, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA