Turgutlu\'da Kış Spor Okulları Başlıyor: Basketbol Kurslarına Kayıtlar Devam Ediyor

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kış Spor Okullarıyla çocuklar sporla buluşmaya devam ediyor. Basketbol kayıtlarının devam ettiği Kış Spor Okulları 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesi "Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Yaz dönemini spor ve eğlence ile iç içe geçiren çocuklar için Kış Spor Okulları açılacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde başlayacak olan Kış Spor Okullarında basketbol kursları düzenlenecek. Basketbol kursunda 7-14 yaş arası çocuklar alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim görecek.

Kış Spor Okulları Basketbol kurusu 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak. Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde devam ediyor. Vatandaşlar, kurslar ve kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alebilecek. - MANİSA