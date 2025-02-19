Turgutlu\'da Kış Spor Okullarında Basketbol Kursu Kayıtları Devam Ediyor

Spor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Kış Spor Okullarında Basketbol kursu kayıtları devam ediyor.

Çocukların sporu hayatlarının bir parçası haline getirmesini amaçlayan Turgutlu Belediyesi, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel basketbol kursları düzenliyor. Voleybol kursunun kontenjanı dolarken, basketbol için kayıtlar sürüyor. Kurslar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştiriliyor.

Kurs kayıtları ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde devam ediyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Öğrencilerimizin okul dışındaki zamanlarını sporla değerlendirmelerini teşvik ediyor, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Sporla büyüyen bir nesil için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MANİSA