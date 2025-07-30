Turgutlu\'da Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi\'nin Yapımı Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Selvilitepe Mahallesinde yapımı devam eden Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Turgutlu Belediyesinin Selvilitepe Mahallesinde hayata geçirdiği ve toplam yatırım bedeli 43 milyon 740 bin TL olan Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere birçok salon sporuna ev sahipliği yapacak modern spor salonunun parke zemin uygulamalarında ise sona yaklaşıldı. Zemin kaplama işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak salonun tribün montajına geçilmesi planlanıyor.

Tesis bünyesinde kapalı spor salonunun yanı sıra yüzme havuzu, soyunma ve duş odaları, idari bölümler ve seyirci tribünleri de yer alıyor. 1751 metrekarelik alana kurulan kompleksi, bölgedeki spor altyapısına önemli katkı sağlayacak.

"Başkanımızın adı ve hatırası, çocukların ve gençlerin sesiyle hep yaşayacak"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmek ve onlara modern bir ortam sunmak adına çok değerli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in adını yaşatacağımız bu kompleks, Turgutlu'muz için büyük bir kazanım olacak. Ferdi Başkanımız çocukları ve gençleri çok seviyordu. Başkanımızın adı ve hatırası, çok sevdiği çocukların ve gençlerin sesiyle hep yaşayacak. Kıymetli Başkanımızı daima saygı ve rahmetle anacağız, asla unutmayacağız. Selvilitepe Mahallemiz başta olmak üzere tüm Turgutlu'muza hayırlı olsun." dedi. - MANİSA