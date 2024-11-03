MANİSA,
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyetsiz düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, Sebat Gençlikspor'a da iç sahada direnemedi: 1-3. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Turgutlu 13'üncü dakikada Berat Emir'le öne geçmesine rağmen 29 ve 62'nci dakikalarda Taha Balcı, 90+2'de Samet Bulut'un golleri Karadeniz ekibine 3 puanı getirdi. Turgutlu ekibi 9 maçta yalnız 2 puanla dibe demir attı.
Son Dakika › Spor › Turgutlu'dan Üzücü Yenilgi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?