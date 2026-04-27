Turgutlu\'nun perilerinden Play-Off\'a muhteşem başlangıç

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off çeyrek final ilk maçında Yalova VIP'i 90-73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlılar, üstün oyunuyla yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off heyecanına etkileyici bir galibiyetle başladı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final serisinin ilk karşılaşmasında Yalova VIP'i konuk eden kırmızı-siyahlılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 90-73 kazanarak seride avantajı eline aldı.

Maça hızlı ve istekli başlayan Manisa temsilcisi, hücumdaki üretkenliği ve savunmadaki sertliğiyle oyunun kontrolünü kısa sürede ele geçirdi. Rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Turgutlu ekibi, etkili hücum organizasyonlarıyla farkı açarak ilk yarıyı 42-31 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da temposunu koruyan kırmızı-siyahlılar, bu bölümü 66-54 üstünlükle geçerken son çeyrekte de kontrollü oyunuyla rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi. Maçın son anlarında tecrübesini sahaya yansıtan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, parkeden 90-73'lük net bir galibiyetle ayrıldı.

Mikayla Cowling 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle maçın yıldızı olurken; Sümeyya Özcan 12 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekti. Senay Zeybek 12 sayı, 3 ribaund ve 3 asist, kaptan Yağmur Öztürk ise 11 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Play-off serisinin ikinci maçında Turgutlu ekibi, Yalova VIP deplasmanına konuk olacak. Mücadele 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselecek.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör İstemihan Örücü, "Play-off serileri disiplin ve inanç ister. Oyuncularımız maç boyunca çok disiplinli ve kararlı bir oyun sergiledi. Savunmadaki direncimiz ve hücumdaki paylaşımcı oyunumuz galibiyeti getirdi. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Ancak henüz hiçbir şey bitmiş değil, aynı ciddiyetle ikinci maça hazırlanıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, "Takımımızın play-off'a böyle bir galibiyetle başlaması bizleri gururlandırdı. Sahadaki mücadele ve takım ruhu takdire değer. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyor, serinin devamında da aynı başarıyı göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA