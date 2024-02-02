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Turgutluspor, Altınordu'dan genç yetenek Muharrem Emir Erkul'u transfer etti - Son Dakika
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Spor

Turgutluspor, Altınordu'dan genç yetenek Muharrem Emir Erkul'u transfer etti

Turgutluspor, Altınordu\'dan genç yetenek Muharrem Emir Erkul\'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor, kadrosunu Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul ile güçlendirdi. Muharrem Emir, Turgutlu doğumlu olup Altınordu'da yetişti ve U14 ve U16 Milli Takım'da forma giydi. Genç futbolcu, Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istediğini belirtirken, Başkan Gökhan Akın da Muharrem Emir'in gelecek vadeden bir isim olduğunu ve takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

02.02.2024 14:38
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor, kadrosunu Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul ile güçlendirdi. Turgutlu doğumlu olup Altınordu'da yetişen Muharrem Emir, U14 ve U16 Milli Takım'da forma giydi. İmza töreninde mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

Başkan Gökhan Akın ise, "Muharrem Emir Erkul, yeteneklerine güvendiğimiz ve gelecek vadeden bir isim. Turgutluspor forması altında çok başarılı olacağına ve takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Turgutluspor, Altınordu'dan genç yetenek Muharrem Emir Erkul'u transfer etti - Son Dakika


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