Turgutluspor 19 Futbolcuya İmza Attı

Spor

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Turgutluspor'da 18'i dış transfer olmak üzere 19 oyuncu için toplu imza töreni düzenlendi. Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine yönetimin yanı sıra Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Kıran da katıldı.

İç transferde Ozan Resuloğlu, dış transferde kaleciler Onur Küçük, Ahmet Köyönü, stoperler Mahmut Boz, Bora Ulu, Ahmet Taha Dağbaşı, sağ bekler Serkan Yeşilyurt, Gökhan Bulut, sol bekler Osman Erol, Berat Onur Pınar, orta saha Serhat Yeşilördek, Oğuzhan Turan, Umut Alp Tunay, Ömer Turan, sağ kanat Mehmetcan Yıldırım, sol kanatlar Furkan Ahmet Acer, Furkan Çarkçı, santraforlar Yasin Güvenoğlu, Furkan Ceylan, kendilerini Turgutlulu yapan sözleşmeye imza attı. Kadroda altyapıdan kaleci Mehmet Yağmur, stoper Hüseyin Can Şavur, orta saha Mert Önal, sağ kanat Ayhan İmir ve santrfor Yunus Emre Atsız da bulunacak. Turgutluspor yarın Bursa Nilüferspor'la iç sahada yapacağı sezonun ilk maçını stadının etrafındaki çalışma nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Manisa'ya taraftarlar için otobüsler kaldırılacak.