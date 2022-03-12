Turgutluspor'da Arıkan sesleri - Son Dakika
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Turgutluspor'da Arıkan sesleri

12.03.2022 11:02
Turgutluspor'da Arıkan sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Saryer'e yenilen ve teknik direktör Nazım Gülay'la yollarını ayıran Turgutluspor, yeni teknik adamını belirlemek için çalışmalarına hız verdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Saryer'e yenilen ve teknik direktör Nazım Gülay'la yollarını ayıran Turgutluspor, yeni teknik adamını belirlemek için çalışmalarına hız verdi. Düşme hattında yer alan Ege ekibinin Nadir Arıkan'la görüştüğü bildirildi. Sezona Kazım Akgün'le başlayan, Atilla Gerin ve Nazım Gülay'la çalışan kırmızı-siyahlılar 3 teknik direktör değiştirdi. Arıkan'la prensipte anlaşma sağlayan yönetimin en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.


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Turgutluspor'da teknik adam değirmeni Turgutluspor'da teknik adam değirmeni Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Arıkan sesleri - Son Dakika


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