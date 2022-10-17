Turgutluspor'da Doğan Engin farkı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor'da Doğan Engin farkı

17.10.2022 11:54
Turgutluspor'da Doğan Engin farkı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle başladıktan sonra teknik direktör Sadun Hoşbay'la yollarını hızlı bir şekilde ayıran Turgutluspor, göreve getirilen Doğan Engin yönetiminde kendine geldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle başladıktan sonra teknik direktör Sadun Hoşbay'la yollarını hızlı bir şekilde ayıran Turgutluspor, göreve getirilen Doğan Engin yönetiminde kendine geldi. Engin'le 3 maça çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 2 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak oldu. Son olarak İç sahada 4-1 kazanılan 23 Elazığ FK maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Maçın başlama düdüğünden itibaren mücadeleyi ve oyun disiplinini hiç bırakmadık. Mükemmel mücadele ettik. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Hak ettiğimiz iyi bir galibiyet aldık" dedi.

YORUMLAR
500
Malatya spor haberi: Kocaelispor ligde ilk mağlubiyetini aldı, Fırat Gül istifaya çağrıldı Malatya spor haberi: Kocaelispor ligde ilk mağlubiyetini aldı, Fırat Gül istifaya çağrıldı Son dakika haber: Turgutluspor Doğan Engin ile kazanmaya devam ediyor Son dakika haber: Turgutluspor Doğan Engin ile kazanmaya devam ediyor
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Doğan Engin farkı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:51:01. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutluspor'da Doğan Engin farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement