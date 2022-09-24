İmza töreni sonrası açıklama yapan Tarık Kayabaş, "Sadun Hoşbay hocamız ile yollarımızı ayırdık. Sadun hocamızın yerine tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı takımımızın başına getirdik. Kendisine Turgutluspor'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turgutluspor'da Doğan Engin sürprizi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.