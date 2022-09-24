Turgutluspor'da Doğan Engin sürprizi - Son Dakika
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Turgutluspor'da Doğan Engin sürprizi

24.09.2022 10:41
Turgutluspor'da Doğan Engin sürprizi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Turgutluspor, bugün oynanacak Orduspor 1967 karşılaşması öncesi teknik direktör Sadun Hoşbay'la yollarını ayırıp Doğan Engin'i göreve getirdi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Turgutluspor, bugün oynanacak Orduspor 1967 karşılaşması öncesi teknik direktör Sadun Hoşbay'la yollarını ayırıp Doğan Engin'i göreve getirdi. Kariyerinde daha önce birçok kulüpte antrenörlük yapan 55 yaşındaki Engin'in imza törenine Asbaşkan Tarık Kayabaş, İbrahim Gökdere, Burhan Gündüz katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Tarık Kayabaş, "Sadun Hoşbay hocamız ile yollarımızı ayırdık. Sadun hocamızın yerine tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı takımımızın başına getirdik. Kendisine Turgutluspor'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Turgutluspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Doğan Engin ise "Böylesine köklü bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bana güvenen ve inanan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki tek hedefim bu camianın laik olduğu yere gelmesine katkıda bulunmak" diye konuştu.Turgutlu'da Belediye Başkanı Çetin Akın da futbolcularla maç öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Doğan Engin sürprizi - Son Dakika

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