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Turgutluspor'da hasret 8 maça çıktı - Son Dakika

Turgutluspor'da hasret 8 maça çıktı

20.02.2022 13:15
Turgutluspor'da hasret 8 maça çıktı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında 3 puan sevinci yaşayamayıp düşme hattına gerileyen Turgutluspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında 3 puan sevinci yaşayamayıp düşme hattına gerileyen Turgutluspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi. Evinde Somaspor ile oynadığı Manisa derbisinden de 1-1 beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, 24 puanla 17'nci sırada kaldı. Devre arasında göreve başladığı takımıyla henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Nazım Gülay, "Maça yüksek tempoda başladık. Enerjimiz yüksekti ama son vuruşlarda yine sıkıntı yaşadık. Final paslarında sıkıntımız var. Önümüze bakacağız. Rakip farketmeksizin kendi oyunumzu en iyi şekilde sahaya yansıtıp çıkışa geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.


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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da hasret 8 maça çıktı - Son Dakika Spor


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