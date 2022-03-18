Turgutluspor'da Nadir Arıkan'ın gözü 9 final maçında - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor'da geçen hafta takımın bu sezonki dördüncü teknik direktörü olarak göreve gelen Nadir Arıkan, pazar günü Niğde Anadolu FK maçıyla ilk finale çıkacaklarını söyledi. "Zor bir maç oynayacağız, kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız" diyen Arıkan, oynayacakları 9 karşılaşmanın da final maçı gibi olduğunu söyleyerek, "Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Tüm planlarımızı 3 puan üzerine yapıyoruz. Bulunduğumuz konumdan acilen kurtulmak ve gelecek planları yapmak istiyoruz. Kalan son 9 maçta çok özverili olacağız ve her maça mükemmel şekilde konsantre çıkacağız. 9 tane final maçımız var, inşallah bunları iyi bir şekilde bitireceğiz. Bu sürecin startını Niğde Anadolu FK maçıyla vereceğiz" dedi. Taraftara da seslenen teknik direktör Nadir Arıkan, "Zor bir periyoda giriyoruz. Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Tüm Turgutlu halkını pazar günü stada davet ediyorum. Gelip takımımıza destek olsunlar. Gücümüze güç katsınlar" ifadelerini kullandı.

- Turgutlu