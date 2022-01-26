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Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi

26.01.2022 11:32
Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün evinde oynaması gereken Sarıyer maçı ligdeki tüm karşılaşmalar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün evinde oynaması gereken Sarıyer maçı ligdeki tüm karşılaşmalar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Turgutluspor'da teknik direktör Nazım Gülay için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman öncesinde 43 yaşına giren Gülay için doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Gülay'ın doğum günü, ailesinin yanı sıra teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin katıldığı organizasyonda pasta kesilerek kutlandı. Kutlamada yardımcıları, futbolcular ve personeller yeni yaşında Gülay'a mutluluklar ve başarılar diledi. Çok duygulandığını belirten Nazım Gülay takımın daha iyi olması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.


- Turgutlu
Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi
Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi
Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi
Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi
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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Sarıyer, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutluspor'da Nazım Gülay'a doğum günü sürprizi - Son Dakika
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