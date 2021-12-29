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Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı - Son Dakika

Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı

29.12.2021 14:53
Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da Atila Gerin ile yolların ilk yarı sonunda ayrılmasının ardından göreve getirilen Nazım Gülay, resmi imzayı attı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da Atila Gerin ile yolların ilk yarı sonunda ayrılmasının ardından göreve getirilen Nazım Gülay, resmi imzayı attı. Turgutluspor kulüp binasında düzenlenen törene Başkan Ahmet Daşkan ve yöneticilerin yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı. Turgutluspor ile sözleşme imzalayan Gülay, törende yaptığı açıklamada, "Bize güvendikleri ve bu göreve uygun gördükleri için tüm yöneticilere teşekkür ederim. Ben Turgutluspor'da doğdum, Turgutluspor'da büyüdüm ve burada hocalık yaptım. Şimdi yeni bir hikayeye başlıyoruz. Turgutluspor'un başarısı için çalışacağız. İkinci devre daha zor geçiyor, yapacağımız transferlerle de daha mücadele gücü yüksek, zevk veren bir takımla sahaya çıkacağız, bu sadece takımla olmuyor. Hep birlikte olmamız lazım, bu şekilde daha başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. Nazım Gülay'ın yardımcılıklarını ise Ramazan Altıntepe, Altınay Çetin, Engin Yılmaz, Fatih Çağlın ve Ömer Kaplan'ın yapacağı öğrenildi.

ÇETİN AKIN: "GÜVENİMİZ TAM"

İmza töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Nazım Gülay'a çok güvendiklerini belirtti. Akın, "Altyapımızı güçlendirmek, emek veren çocukların önünü açmak ve teknik ekibi Turgutlululardan oluşturmak en baştan beri hayalimizdi. Nazım hocamız, Turgutluspor'da doğdu ve çeşitli camialarda şampiyonluklar kazandı. Biz de onun hedeflerine inandık ve Turgutluspor'u onun ekibine teslim ediyoruz. Ben Turgutlusporlulardan şunu istiyorum, takımımızın desteğe ihtiyacı var. O 2'nci Lig'e çıktığımız desteği tekrar yakalamamız lazım. Hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turgutluspor Başkanı Ahmet Daşkan da törende yaptığı konuşmada Nazım Gülay ve ekibine güvendiğini belirtirken, "Turgutlulu tarafların özellikle iç saha da oynadığımız maçlarda desteği bizim için çok önemli. Onları sahada yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 42 yaşındaki Gülay, Turgutluspor alt yapısında yetişip Turgutluspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu. Gülay, yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Aydınspor 1923, Kırşehir Belediyespor gibi takımlarda şampiyonluklar yaşadı. Nazım Gülay, son olarak 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta lider durumda bulunan Fethiyespor'un yardımcı antrenörlük görevini sürdürüyordu.


- Turgutlu
Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı
Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı
Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı
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Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Çetin Akın, Gülay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutluspor'da Nazım Gülay imzayı attı - Son Dakika
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