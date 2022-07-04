Turgutluspor'da Sadun Hoşbay dönemi başladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yeni sezon öncesi teknik direktörlük için Sadun Hoşbay ile anlaştı. Sadun Hoşbay ve ekibinin bu hafta içinde Turgutlu'ya gelerek imza atacağı öğrenildi.

Bülent Daşkan Başkanlığındaki Turgutluspor Yönetim Kurulu, yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda Sadun Hoşbay ile anlaşmaya vardı. Yeni Teknik Direktör Sadun Hoşbay kariyerinde Sakaryaspor, Yimpaş Yozgatspor, Elazığspor, Hendekspor, Zeytinburnuspor, Şanlıurfaspor, Kocaelispor, Çine Madran, Düzcespor, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Eyüpspor'da görev aldı.

Yeni Teknik Direktör Sadun Hoşbay'ın yardımcıları ise Antrenör Nordin Akhamrane ve Yaşar Kıygan, Kaleci Antrenörü İlhan Yılmaz, Analiz ve Atletik Performans Antrenörü Bahri Betür olacak. Yeni Teknik Direktör Sadun Hoşbay'ın hafta içinde resmi sözleşmeye imza atmak için Turgutlu'da olacağı bildirildi.

Anlaşma hakkında kısa bir açıklama yapan Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, "Turgutluspor'umuzu, tecrübeli ve başarılı hocamız Sadun Hoşbay'a emanet ettik. Tecrübe, modern futbol bilgisi, portföy ve iyi iletişim kabiliyetine sahip olan dengeli bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - MANİSA