Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

14.07.2022 12:12
Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarına Irlamaz Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman öncesi adaklık koç kesilirken yeni sezonunun sakatlıklardan uzak ve başarılarla dolu geçmesi temenni edildi.

Takımın yeni Teknik Direktörü Sadun Hoşbay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Turgutluspor hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - MANİSA

YORUMLAR
500
Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement