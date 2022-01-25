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Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva - Son Dakika

Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

25.01.2022 15:09
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor Akademi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutluspor Akademi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor Akademi işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, kulüp yöneticileri, Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay ve turnuvaya iştirak eden kulüp temsilcileri katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın vuruşu ile başlayan turnuvanın açılış maçının 6'ncı dakikasında karşılaşma durdurularak Ahmet Çalık için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşma öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Daşkan, "Bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi. - MANİSA

Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva
Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva

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Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor, Turgutlu, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'dan Ahmet Çalık anısına turnuva - Son Dakika Spor


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